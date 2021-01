Rimane alta la percentuale dei positivi pugliesi al Covid

Dagli 8.510 test effettuati, sono risultati 1.162 nuovi casi di Covid 19, pari al 13,6 percento dei tamponi somministrati. Circa la metà dei nuovi casi è in provincia di Bari che fa segnare 503 contagi, mentre nel foggiano e della Bat si registrano 150 casi per provincia. Leggermente meglio nella provincia di Taranto, che registra 110 casi, mentre nelle province salentine il numero dei contagi è di 139 nel leccese e 100 nel brindisino. Ulteriori 9 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, un ultimo caso è riferito a persona la cui residenza non è nota. Sono stati registrati ancora 24 decessi, 5 nel barese, 10 nella Bat, 2 nel brindisino, 6 nel foggiano e 1 ne tarantino. C’è da annotare il segno meno (11) sul fronte dei ricoveri in ospedale, che fa scendere complessivamente a 1.540 i pazienti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. A risultare negativi al virus, dopo averlo contratto, nelle ultime 24 ore sono in 594.