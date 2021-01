Sui quasi 1.500 nuovi casi in Puglia un terzo sono nel Barese

Dai 10.880 test effettuati sono risultati 1.499 nuovi contagi in Puglia, pari al 13,7 percento del rapporto tra tamponi e positivi. Quasi un terzo, 494 dei nuovi positivi è in provincia di Bari. Nel foggiano i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 248, nella Bat 161. Sale il numero dei nuovi casi nelle altre province pugliesi. Nel tarantino sono 272, nella provincia di Lecce 181, in quella di Brindisi 127. Ci sono poi altri 11 casi relativi a residenti fuori regione e ulteriori 5 la cui residenza non è nota. Nell’altalena quotidiana dei ricoveri e delle dimissioni dai reparti Covid degli ospedali, si registrano 26 nuovi ingressi nei reparti, per un totale di 1.551 pazienti, e 659 guarigioni, che fanno salire a 43.068 le persone che si sono lasciate il virus alle spalle da inizio pandemia. Ci sono però altri 27 decessi, 10 nel barese, 5 nella Bat, 2 nel brindisino, altrettanti nel foggiano e nel leccese, 6 in provincia di Taranto.