Ancora 1.349 casi di Covid in Puglia. A guarire sono stati in 941

Scende al 12 percento il rapporto tra tamponi somministrati e casi positivi in Puglia. Dagli 11.020 test sono risultati 1.349 casi. Sempre le province di Bari e Foggia a farla da padrone in questa classifica con rispettivamente 400 e 338 nuovi contagi. Mentre nella province meridionali della regione è il tarantino a segnare, con 268, il numero maggiore di casi. Nella Bat i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 98, mentre nelle province di Lecce e Brindisi sono 122 e 120. Altri 2 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, un ultimo contagio è relativo a una residenza non nota. I decessi registrati nell’ultima giornata sono 27. Di questi 9 sono nel barese, 2 nella Bat, 1 nel brindisino, 11 nel foggiano, 1 nel leccese e 3 nel tarantino. Torna con il segno meno, 19, il numero dei ricoveri, che fa scendere i pazienti a cui necessitano cure ospedaliere a 1525. Flette leggermente invece il numero dei guariti dal Covid 19, sono 941 nelle ultime 24 ore.