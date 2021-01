L’Italia è prima in Europa per i vaccini già somministrati

La notizia è rimbalzata sulla stampa nazionale. L’Italia è prima in Europa per la somministrazione del vaccino della Pfizer in rapporto alla popolazione. Questo significa che la macchina messa a punto dal Ministero e dalle Regioni sta funzionando. Attualmente quasi il 50 percento delle dosi disponibili è stato somministrato, con delle variazioni a seconda delle Regioni. In Puglia ad esempio sono stati utilizzati il 60 percento dei vaccini disponibili. Come sappiamo, per il momento a riceverlo sono gli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa. Terminata questa fase si dovrebbe cominciare con la vaccinazione di massa che lentamente, e presumibilmente porterà tutta la popolazione, naturalmente su base volontaria, a essere vaccinata entro l’estate. Un maggior impulso potrebbe arrivare dall’altro vaccino, quello di Moderna, appena approvato sia dall’Europa che dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco.