Tanti i guariti ma la percentuale dei nuovi positivi rimane alta

Torna sopra il 20 percento la curva del Covid in Puglia. I pochi tamponi, 3.176, hanno fatto registrare 657 nuovi casi. Di questi 170 sono in provincia di Bari, 137 in provincia di Foggia e 129 in provincia di Taranto. Le altre province pugliesi riportano numeri a due cifre sul fronte del contagio: 50 nella Bat, 95 nel brindisino e 81 nel leccese. Altri 5 casi sono stati riattribuiti. Sono 21 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 6 nel barese, 7 nella Bat, 1 nel brindisino, 3 nel foggiano, 1 nel leccese e 3 nel tarantino. Sale di 8 unità il numero dei ricoverati, che complessivamente sono 1.544, mentre risulta essere sempre sopra i mille il numero dei guariti dal Covid 19. Esattamente 1.123 nell’ultima giornata.