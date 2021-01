Sale nuovamente la percentuale tra tamponi e nuovi casi, ma i guariti superano quota mille

Nel giorno dell’Epifania il consueto bollettino regionale sull’andamento del Covid 19, porta notizie contrastanti. Da una parte la percentuale tra tamponi processati e nuovi casi che risale a oltre il 15 percento, dall’altra il numero dei guariti che sembra andare a consolidarsi su mille al giorno. Nel dettagli su 10.037 test sono risultati positivi 1.581 tamponi. Di questi 598 nella provincia di Bari, che continua a detenere il triste primato per il numero elevato di positivi ogni giorno. La provincia di Foggia fa registrare 188 nuovi casi, la Bat 190. Tra le province meridionali della Puglia è sempre Taranto far registrare il maggior numero di casi. Sono 293 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, mentre nel brindisino i casi sono 149 e nel leccese 158. Ulteriori 5 casi son attribuiti a residenti fuori regione a persone la cui residenza non è nota. I decessi sono 23. Nel barese se ne contano 11, nel brindisino, 6 nel foggiano, 1 nel leccese e 5 nel tarantino. Ad aver bisogno delle cure ospedaliere sono ancora 1536 pazienti, 17 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti sono 1.110.