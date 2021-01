È poco più del 10 percento il rapporto tra tamponi e positivi

Il numero dei test effettuati nelle ultime 24 ore, 10.273, è più in linea con quelli processati nei giorni che hanno preceduto le festività natalizie. I casi positivi che ne sono risultati in Puglia sono stati 1.081, pari a poco più del 10 percento dei tamponi effettuati. Di questi 386 sono nella provincia di Bari, 109 nella provincia di Foggia e 172 nella Bat. Nelle province meridionali pugliesi i nuovi casi sono 211 nel tarantino, 111 nella provincia di Lecce e 88 in quella di Brindisi. Altri 9 casi sono di residenti fuori regione, ulteriori 5 sono stati riclassificati. Continua a scendere il numero dei decessi, 14 nell’ultima giornata, di cui 6 nel barese,1 nel brindisino, 2 in provincia di Foggia, 5 in quella di Taranto. Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale, 48 in meno rispetto a ieri, per un totale di 1.553 pazienti. Oltre i mille i guariti in giornata, 1026 per l’esattezza.