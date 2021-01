Ancora troppi i nuovi casi in provincia di Bari

È sempre la provincia di Bari a rappresentare la metà circa dei nuovi contagi in Puglia. Sono infatti 318 i casi registrati nelle ultime 24 ore sui 631 positivi. Complessivamente la percentuale è intorno al 15 percento, un numero ancora alto, su 4.138 test processati, che non fa ben sperare e che potrebbe significare ancora un periodo di restrizioni per la regione. Oltre all’area metropolitana barese, la provincia di Foggia riporta di 97 nuovi casi, quella della Bat 46. Le province meridionali pugliesi fanno registrare 77 nuovi casi nel brindisino, 71 nel leccese e 21 nel tarantino. Un ultimo caso è riferito a un residente fuori regione. I decessi nelle ultime ore sono stati 20, di cui 9 nel barese, 2 nella Bat, 1 nel brindisino, 1 nel leccese, 6 nel tarantino e 1 riferito a residente fuori regione. Scende ancora, seppur lentamente, il numero dei ricoverati in ospedale, 11 in meno rispetto a ieri per complessivi 1601 pazienti. Sul fronte dell guarigioni arrivano le buone notizie. Ad essersi lasciato il Covid 19 alle spalle sono stati in 1.150.