È oltre il 12 percento il rapporto tra tamponi e positivi

Torna a scendere la percentuale tra test processati e positivi rilevati dallo screening, che si attesta intorno al 12,5 percento. Sono 7.591 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 950 i nuovi casi registrati in Puglia. È sempre la provincia di Bari a far lievitare il numero dei contagi con da padrone in questa classifica con 427 positivi. In Capitanata i nuovi contagi sono 252, nella Bat 65. Nelle altre province pugliesi i casi rilevati sono 39 nel brindisino, 87 nel leccese e 78 nel tarantino. Ancora 2 i casi di residenti fuori regione. Sul fronte dei decessi si registrano 25 morti che si suddividono in 8 per l’area metropolitana di Bari, 3 per la Bat, 4 nel brindisino, 6 in provincia di Foggia, 3 in quella di Lecce e 1 in provincia di Taranto. Scende di 30 unità il numero dei ricoverati in ospedale, sono complessivamente 1.612, mentre i guariti nelle ultime ore sono 659.