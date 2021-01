Dai pochi i tamponi processati a Capodanno risultano 344 casi

Pochi i test effettuati come è facilmente immaginabile per il Capodanno appena trascorso, ma la percentuale dei positivi scende di circa tre punti rispetto a ieri e si attesta al 17 percento. Nel dettaglio i tamponi processati sono stati 2.021, i positivi che ne sono risultati sono 344. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 114, n quella di Foggia 139. Molto meglio nella Bat dove i nuovi positivi sono 14, ancora meglio nel leccese che riporta di 10 nuovi casi. Il provincia di Taranto i casi delle ultime 24 ore sono 21, nella provincia di Brindisi 44. Ulteriori 3 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, un ulteriore caso è riferito a persona la cui residenza non è nota. I decessi registrati a Capodanno, e questi sono dati non falsati dalle festività, sono 10, di questi 3 sono nel barese, 1 nel brindisino, 5 nel foggiano e 1 nel tarantino. Sale di 29 unità il numero dei ricoverati, per un totale di 1.642, mentre si attesta a 36.400 il numero dei guariti da inizio pandemia con 435 negativizzati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva, il dato è riferito a ieri, sono ricoverati 137 pazienti.