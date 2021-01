Sale al 20 percento il rapporto tra test e contagi

Quasi il 20 percento. È questo il rapporto tra tamponi e nuovi casi di Covid registrati in Puglia in questo inizio di anno. Sono 1.395 i nuovi contagiati, risultati dai 7.045 test effettuati. La metà circa nella provincia di Bari che riporta 564 nuovi casi. Nel foggiano i contagi registrati sono 325, mentre nella Bat sono 93. Nelle province meridionali pugliesi i nuovi casi sono 172 nel tarantino, 155 nel brindisino e 80 nel leccese. Ci sono poi 3 casi di residenti fuori regione e altri 3 la cui provincia di residenza non è nota. Le buone notizie arrivano dal fronte dei decessi. Sono 9 quelli registrati nelle ultime 24 ore. 1 nel foggiano, 2 nel leccese e 6 nel tarantino. Scende lentamente il numero dei ricoverati in ospedale, 6 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.613 , mentre a guarire sono stati in 475.