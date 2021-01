Buon 2021 a tutti i lettori di giovinazzolive

Un milione e 242mila 709 volte grazie. Tante sono le volte che i lettori di giovinazzolive hanno voluto farci «visita» dai primi giorni di aprile, da quando cioè l’associazione Itaca ripreso le pubblicazioni su questa testata giornalistica. Oltre un milione di visite. Un numero che ci conforta, che sinceramente è andato oltre le nostre aspettative. Ci confortano i tanti commenti che, sia su facebook, che direttamente sulle nostre pagine accompagnano quotidianamente i nostri articoli. Commenti anche critici che mai abbiamo censurato.

In verità lo abbiamo fatto in pochissime occasioni, abbiamo «bannato» come si dice in era telematica, qualche lettore. Non perché non fossimo d’accordo sulle loro posizioni, ma perché le hanno espresse usando toni non consoni, ingiuriosi, persino offensivi nei confronti di tutti gli altri lettori. Lo abbiamo fatto preavvisandoli, chiedendo di essere educati nei confronti di tutti ma, non avendo sortito, dalle nostre preghiere risultati diversi, nostro malgrado abbiamo preferito «chiudere» le loro voci per il rispetto che nutriamo verso tutti. Abbiamo anche bloccato dei falsi profili usati per «disturbare», giusto per usare un eufemismo, e non per aggiungere temi alle discussioni. Falsi profili creati ad arte, perché poi? E perché proprio per giovinazzolive? Non lo sapremo mai e sinceramente non ci interessa sapere.

Quello che è appena finito è stato un anno orribile per tutti, condizionato dalla pandemia ancora in corso, il cui racconto occupa la maggior parte delle nostre pagine. Abbiamo provato a raccontarvelo attraverso l’evoluzione quotidiana del contagio, guardando sempre oltre la stretta cronaca cittadina, cercando di guardare e capire, provando a interpretare numeri e statistiche, cercando ogni volta in quella mole di dati giornaliera, motivi di speranza. Quella speranza che oggi si chiama vaccino ma che continua ancora a chiamarsi mascherina, distanziamento sociale, igiene personale. Abbiamo provato a raccontare tutto questo, così come abbiamo provato a raccontare la politica locale, lo sport, la cronaca nera. Abbiamo anche provato a dare delle dritte sul mondo del lavoro e sulle norme in continua evoluzione per le partite Iva. Abbiamo cercato di addolcire i sentimenti di ognuno con le nostre «Poesie antivirali», racchiuse in una rubrica creata apposta.

Ci sembra doveroso ringraziare, a cavallo della fine del 2020 e l’inizio del 2021, quelle aziende che, nonostante le difficoltà economiche del momento, hanno creduto in noi, supportandoci. Lo hanno fatto credendo nel nostro lavoro e credendo nell’attenzione di voi lettori. Per noi è un ottimo viatico per continuare lungo la strada intrapresa. Per questo vogliamo augurare a tutti noi il meglio per l’anno che comincia. Gli auguri sono per un anno con meno restrizioni, per un anno che sia di rinascita, per un anno che apra nuove strade.

Ancora auguri e ancora grazie.

​