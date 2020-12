Ancora un picco di contagi in Puglia, il rapporto sale al 15 per cento

L’ultimo bollettino regionale sulla diffusione del Covid 19 non racconta nulla di buono. Segna ancora un picco nei contagi. Dai 10.836 test, infatti sono risultati 1.661 nuovi casi, pari al 15,3 percento. Il numero di casi maggiore è sempre nella provincia di Bari, che segna 698 nuovi contagi, esattamente 400 in più della provincia di Foggia che ne registra 298. Nella Bat i nuovi casi sono 226, uno in più del tarantino che ne riporta 225. Nelle province salentine i nuovi contagi sono 102 nel leccese e 108 nel brindisino. Ancora 2 casi di residenti fuori regione e altrettanti la cui residenza non è nota. I decessi in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati 21. Nel dettaglio nel barese i morti sono 11, nel brindisino 1, nel foggiano 4, nel leccese 2 e gli ultimi 3 nel tarantino. Le notizie positive arrivano dal fronte dei ricoveri in ospedale, sono 6 in meno rispetto a ieri, per complessivi 1.619 pazienti. Anche per i guariti le notizie sono confortanti, superano ogni giorni il migliaio, nelle ultime 24 ore sono 1.378. Scende anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, nella giornata di ieri, erano 128, con 11 nuovi accessi nei reparti specializzati.