È record di guariti in un giorno, ma la percentuale del contagio torna a salire

Nonostante il numero dei nuovi casi sia quasi raddoppiato rispetto a ieri, conforta il numero dei guariti dal Covid 19, che risulta essere superiore ai contagi registrati in giornata. Sono 1.470 i casi odierni in Puglia, i guariti sono 1.540 in un solo giorno. Se questa notizia è confortante, son lo è altrettanto la percentuale, il 13,2 percento, tra tamponi somministrati e casi positivi. Quasi la metà dei nuovi casi, 582, è registrata nell’area metropolitana di Bari, le province di Foggia e della Bat, fanno registrate rispettivamente 256 e 188 nuovi casi. Anche la provincia di Taranto fa registrare una impennata di nuovi contagi, sono 248. La provincia di Lecce riporta 148 nuovi casi, quella di Brindisi 38. Come ogni giorno ci sono casi riferiti a residenti fuori regione,sono 5, altrettanti si riferiscono a persone la cui residenza non è nota. Scende, rispetto a ieri, il numero dei decessi, sono 23, di cui 8 nel barese, 6 nella Bat, 2 nel brindisino, 1 nel foggiano, 4 nel leccese e 2 nel tarantino. Sale il numero dei ricoverati in ospedale, sono 23 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.625 pazienti. Alto è il numero dei contagiati in isolamento domiciliare, sono in 51.115 i contagiati asintomatici o con pochi sintomi, che non necessitano di cure ospedaliere.