Scende la percentuale del contagio, ma preoccupano ancora gli ingressi in terapia intensiva

Si dimezza la percentuale dei nuovi casi, è del 7,7 percento, in rapporto ai tamponi processati nelle ultime 24 ore. Dai 9.668 test, sono risultati 749 contagiati, quasi un terzo nella provincia di Bari che segna 287 casi. Nella Bat i nuovi casi sono 126, nel foggiano 81. Nel tarantino i contagi riportati nell’ultima giornata sono 106, altri 74 nella provincia di Brindisi e 59 nel leccese. Ulteriori 10 casi sono registrati a residenti fuori regione, altri 6 sono relativi a persone la cui residenza non è nota. I decessi sono stati 34, di cui 11 nel barese, 8 nella Bat, 11 nel foggiano e 4 nel tarantino. Sul fronte ospedaliero si registrano 41 ricoveri in meno rispetto a ieri, complessivamente sono 1.602, mentre continua ad essere alto il numero dei guariti che anche oggi supera quota mille. Continuano a destare preoccupazione i nuovi ingressi nelle terapie intensive pugliesi. In quei reparti solo ieri sono stati registrati 59 ricoveri, con la Puglia che continua a essere la regione italiana con maggiori ingressi nei reparti.