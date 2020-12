È al 15 per cento il rapporto tra tamponi e casi positivi in Puglia

Dai 4.147 test effettuati sono risultati 645 nuovi casi, per una percentuale tra tamponi e positivi che è del 15 percento. La provincia di Bari fa registrare 219 casi, quella di Foggia 269. La Bat registra 18 nuovi contagi, la provincia di Taranto 16. Le province salentine rilevano 86 casi nel leccese e 30 nel brindisino. Altri 4 casi sono riferiti a residenti fuori regione, ulteriori 3 casi registrati in Puglia sono di persone la cui residenza non è nota. Risale il numero dei ricoverati, 45 nelle ultime 24 ore per un totale di 1.643 pazienti. Torna a salire anche il numero dei decessi, sono complessivamente 47. Di questi 16 sono nella provincia di Bari, 1 nella Bat, 4 nel brindisino, 18 in provincia di Foggia, 3 in quella di Lecce e 5 nel tarantino. La buona notizia è che torna ad essere superiore ai mille, 1079 per la precisione il numero dei guariti.