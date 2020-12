Si attesta a poco più del 12 percento il rapporto tra tamponi e nuovi casi

Nel giorno del «V Day», l’inizio ufficiale delle vaccinazioni anticovid, il bollettino della regione riporta la somministrazione di 1.748 tamponi, da cui sono emersi altri 221 casi positivi. Per una percentuale che è del 12,6 percento. Un rapporto ancora alto che fa registrare 129 contagi nella provincia di Bari, 8 in quella di Foggia e 16 nella Bat. Nelle province meridionali della Puglia in nuovi contagi sono 25 nel brindisino, 17 nel leccese e 23 nel tarantino. Ancora 3 casi riferiti a residenti fuori regione. I decessi, e questo numero esula dai tamponi effettuati sono 12, di cui 2 nel barese, 5 nella Bat, 1 nel brindisino, 2 nel foggiano e 2 nel tarantino. Sale di 5 unità il numero dei ricoverati in ospedale, sono complessivamente 1592, mentre i guariti sono 527. Sull’andamento del contagio saranno i prossimi giorni a fornire i dati più certi. Intanto, come hanno riportato tutti gli operatori sanitari con l’inizio delle vaccinazioni è cominciata una nuova era nella lotta al Covid 1. I primi vaccinati dovranno sottoporsi alla dose di richiamo tra 21 giorni. Dovranno poi aspettare ulteriori 7 giorni prima di poter dire, esami permettendo, di essere immuni dal virus.