Pochi tamponi ma alta la percentuale dei nuovi contagi

«Solo» 544 i nuovi casi di contagio in Puglia, ma risultati dai 2301 test effettuati. Per una percentuale che supera il 22 percento nel rapporto tra tamponi e contagi. Una percentuale non proprio rassicurante se non fosse che il basso numero di test effettuati è relativo al giorno di Natale e quindi a una attività di screening ridotta rispetto alle giornate «normali». Numeri e percentuali più esatti si potranno avere presumibilmente nei prossimi giorni. Nel dettaglio i casi positivi nella provincia di Bari sono 161, nella provincia di Foggia 254. Nella Bat i nuovi contagiati sono 27, nel tarantino 18. Nell province salentine i casi del giorno sono rispettivamente 52 in quella di Brindisi e 29 in quella di Lecce. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Il numero dei decessi è di 25 nelle ultime 24 ore, 10 nel barese, 1 nella Bat, 5 nel brindisino, altrettanti nel foggiano, 2 nel leccese e 2 nel tarantino. Risale il numero dei ricoverati in ospedale, 14 in più rispetto a ieri, per complessivi 1.593 pazienti. Superati i 30mila guariti dagli inizi della pandemia, 318 nell’ultima giornata.